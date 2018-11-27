На Черниговщине в условиях военного положения сохранился «островок мира» – город Славутич

Тем не менее, в случае выезда жителей Славутича на территорию Черниговской области, им необходимо будет иметь при себе паспорт.

В городе Славутич, который находится на Черниговщине, военного положения пока нет, так как город административно является частью Киевской области.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе чрезвычайных ситуаций Славутского городского совета.

«Военное положение - только на территории Черниговской области. Мы - Киевская область. Если житель Славутича едет в Черниговскую область - Любич, Репки и т.д., он должен иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность», - сказали в отделе.

В то же время, в Черниговской ОГА УНИАН сказали, что пока не думали над этим вопросом.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. Дата введения военного положения не озвучивалась, но ранее в тот день отмечалось, что речь идет о введении военного положения с 09.00 28 ноября.

Несмотря на это, сегодня, 27 ноября, правительственная газета "Урядовый курьер" опубликовала указ Порошенко о военном положении на 60 суток.

60 дней - срок, на который президент требовал изначально ввести военное положение, но после консультаций было принято решение сократить его наполовину - до 30 дней. Данное решение проголосовала Рада.

В свою очередь, в Кабмине заявили об ошибке, и заверили, что газета напечатает опровержение. Указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете «Голос Украины».

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.