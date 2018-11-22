Полнолуние 23 ноября 2018: чего ждать всем знакам Зодиака

В ночь с 22 ноября на 23-е число Луна переходит из Тельца в знак Близнецов. И это сулит немало неожиданностей и сюрпризов всем знакам Зодиака.

Зачастую полнолуние сопровождается потерей сил и энергии, однако полнолуние 23 ноября 2018 года, которое пройдет в Близнецах, многих людей зарядит нехарактерным для этой лунной фазы приливом сил и энергии.

Гороскоп на 22-23 ноября советует меньше зацикливаться на рабочих моментах – и больше времени уделять себе, передает "Главред".

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Тем более, что гороскоп на 23 ноября сулит гармоничный и удачливый день для всех знаков Зодиака – при условии, что они будут тщательно планировать свои дела и с концентрацией подходить к их реализации.

"Если с кем-то у вас ранее были испорчены отношения, то лучше всего их восстанавливать вблизи полнолуния 23 ноября, когда Венера приблизится к Урану и будет в кресте на узлах. Эта ситуация на небе принесет море кармической и космической любви. Люди могут притягиваться друг к другу, причем именно кармически предназначенные партнеры. Это будет способствовать повышению эмоциональности и романтичности. В общем, настрой очень благоприятный", – такой любовный гороскоп на 22-23 ноября дал астролог Влад Росс.

И хотя это полнолуние крайне неблагоприятно для финансовых трат – зато это лучшее время для проведения ритуалов для привлечения денег, заверяют эзотерики.

Как сообщал УНИАН, полнолуние в октябре 2018 года наступило 24 числа в 19:45 по киевскому времени.