Суд по делу ДТП в Харькове: защитнику Дронова объясняют выводы экспертизы с помощью игрушечной машинки (фото, видео)

Суд по делу ДТП в Харькове с участием Зайцевой отклонил заявление защитника Дронова об отводе экспертов.

В Киевском районном суде Харькова продолжают рассматривать дело о ДТП на улице Сумской в октябре 2017 года, в результате которого погибли шесть человек.

На сегодняшнем заседании рассматривают заявление защиты водителя Volkswagen Геннадия Дронова об отводе экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, передает "МедиаПорт".

В суд явились трое из четырех экспертов НИИ. Ещё одна, по словам её коллеги, на больничном. Суд решил, что рассматривать вопрос об отводе можно и без неё.

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Все три эксперта заявили, что заявления защитника Дронова Сергея Перепелицы об отводе безосновательны. По их словам, у них есть соответствующая квалификация и опыт для проведения такого рода исследований.

Сторона обвинения также считает, что оснований для отвода нет. Такого же мнения придерживается и адвокат водителя Lexus Алены Зайцевой Зайцевой Юлия Козырь.

Представители потерпевших Лариса Матвеева и Александр Дрижанов, а также потерпевший Игорь Берченко поддержали заявление об отводе. Ещё один представитель потерпевших, Николай Василяка, поддержал сторону обвинения.

Судья Виктор Попрас в отводе экспертов отказал. По его мнению, адвокат Дронова не предоставил доказательства, которые исключают возможность участия указанных экспертов.

Также сообщается, что эксперт по делу о ДТП на Сумской пытается объяснить защитнику Дронова выводы экспертизы с помощью игрушечной машинки.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.