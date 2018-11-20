В Одесской области "евробляхеры" частично заблокировали трассу Одесса - Киев

Активисты угрожают полностью перекрыть трассу, если Верховная Рада не выполнит их требования.

В Одесской области владельцы автомобилей на еврономерах частично заблокировали трассу Одесса - Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, более 200 автомобилей частично перекрыли движение в районе села Дачное Беляевского района. В частности, автомобили заняли по две полосы в обоих направлениях.

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Многие водители вышли из машин и обсуждают ситуацию, в частности, принятый Верховной Радой закон №8487, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

Как сообщил УНИАН один из организаторов акции, участники протеста ожидают решения Верховной Рады об отмене или отправлении на доработку этого закона. По его словам, эта акция является бессрочной и, если решение будет принято не в их пользу, трассу заблокируют полностью.

«Тогда мы начнем ходить по пешеходному переходу», - сказал активист.

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Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла законы «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (№8488) относительно усиления контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Президент еще не подписал эти законы.

Общественная организация «Авто Евро Сила» выступает против норм этих законопроектов и во многих городах страны организовала акцию «За доступное авто». Акция началась утром и продлится до выполнения требований активистов.