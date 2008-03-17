Президент назначил Представителя Украины при ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Андрея ВЕСЕЛОВСКОГО Представителем Украины при Европейских Содружествах (Европейском Союзе).

Текст Указа от 17 марта 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. До этого назначения А.ВЕСЕЛОВСКИЙ был заместителем министра иностранных дел Украины (с декабря 2005 года).