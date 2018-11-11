Календарь событий: афера с «вечным двигателем», спор Франкфурта и Вены из-за сосисок, первая реклама презерватива и откуда взялся фонарик

12 ноября

Неделя начинается со Всемирного дня сирот, который отмечается во всем мире во второй понедельник ноября. Его инициировал широко известный американский благотворительный фонд The Stars Foundation, идею поддержал детский фонд ООН UNICEF. Украина присоединилась к этому социальному проекту в 2011 году. Дети лишаются родителей по разным причинам, но чаще всего к этому приводят войны, голод, эпидемии и низкий уровень жизни. По оценкам UNICEF, в мире насчитывается около 150 миллионов детей-сирот, включая детей, потерявших одного из родителей. 12% из них остались полностью без родительской опеки. Более 4 миллионов детей в мире живут в детских домах, интернатах и аналогичных учреждениях. То есть, из 100 тысяч детей в приютах находятся 120. В Центральной и Восточной Европе этот показатель в пять раз выше среднего - из 100 тысяч детей в интернатах и детских домах живут 666 человек. И эти страшные цифры постоянно растут. В Украине на сегодня более 73 тысяч детей имеют статус сироты, свыше 14 тысяч детей живут в приемных семьях, детских домах семейного типа, еще 6 тысяч детей живут в интернатах. В интернатах и приютах дети, которые и так уязвимы из-за разделения с семьей, сталкиваются с насилием, что разрушает их социальное и эмоциональное развитие.

12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией. Он появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии - объединения международных, правительственных, неправительственных и местных организаций, научно-исследовательских и учебных институтов, фондов и активистов.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, 12 ноября 1717 года немецкий алхимик, врач, механик и легендарный мошенник-авантюрист Иоганн Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус в присутствии известных ученых-физиков продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому изобретенный им «вечный двигатель». Бесслер-Орфиреус запустил свое «изобретение», а затем его заперли «семью замками», через две недели проверили - колесо двигателя вращается с прежней скоростью. Через два месяца проверку повторили - колесо по-прежнему вращалось, а скорость не снизилась ни на оборот. Когда об этом узнала широкая общественность, слава Орфиреуса прогремела по всей Европе. Но принцип своего устройства он не разглашал. За семь лет Бесслер построил более трехсот прототипов двух моделей «вечного двигателя». Любая из конструкций не просто находилась на энергетическом самообеспечении, энергии хватало и на то, чтобы выполнять какую-нибудь работу, например, поднимать тяжести. В 1727 году его служанка заявила, что все механизмы Бесслера приводились в движение вручную. Правда, потом все ее заявления были признаны лживыми. Но репутация «мастеру» была подпорчена. По сей день неизвестно - удалось ли человеку создать в начале восемнадцатого века «вечный двигатель», тайна которого канула в Лету.

В этот день в 1847 году впервые был использован хлороформ как анестезирующее вещество, удачный эксперимент провел Джеймс Симпсон в Университете Эдинбурга.

В 1933 году появилась первая фотография знаменитого своей мифичностью лохнесского чудовища. Ее сделал Хью Грей. Фотография была очень низкого качества с размытым изображением. Но эксперты из «Кодака», проверив негативы, заявили, что она подлинная. А вот ученые восприняли фотку крайне скептично. По сей день неясно – существует чудовище или нет.

В 1952 году на семиметровом шлюпе «Фелисити Энн» отправилась в плавание Энн Дэвисон - первая женщина, которая сумеет в одиночку пересечь Атлантический океан.

В 1965 году английский лайнер «Yarmouth Castle», имея на борту 600 пассажиров и экипаж, во время похода из Майами в Нассау, загорелся по неизвестной причине. Полностью выгорев, лайнер затонул на третьи сутки. Погибли 92 человека и более 400 получили серьезные ожоги.

В 1981 году Генеральный синод англиканской церкви большинством голосов признал свободные церкви, проповедников-женщин и разрешил посвящать женщин в духовный сан англиканской церкви.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День творческих осуществлений и День видимого дыхания на холоде.

Именины у Артема, Анастасии, Степана, Елены, Александра и Максима.

13 ноября

Во вторник - Всемирный день доброты, датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты. В ней взяли участие представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США. Позднее к движению присоединились и другие страны. Сама организация «Всемирное движение доброты» была создана в 1977 году в Японии. Основное общение участников движения происходит посредством интернета. У движения есть и свой официальный документ – «Декларация доброты». Официально Всемирный день Доброты был учрежден в Сингапуре 18 ноября 2000 года на 3-й конференции «Всемирного движения доброты».

13 ноября - Международный день слепых, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1745 году во Франции родился Валентин Гаюи - известный педагог, основавший в первую в мире школу для слепых, причем посредством придуманного им шрифта - «унциала» - крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. Гаюи также сконструировал приборы для слепых и матрицы для изготовления рельефных наглядных пособий, географических карт и глобусов. Этому ремеслу он обучал и своих воспитанников. Гаюи построил при школе типографию и напечатал в ней несколько книг рельефно-линейным шрифтом. Это были первые книги для слепых. По ним незрячие обучались, вплоть до изобретения Луи Брайлем шрифта рельефного шеститочия. По данным ВОЗ, сегодня в мире примерно 1,3 млрд человек живут с той или иной формой нарушения зрения, из них 36 млн человек слепы.

В 1805 году венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски. Он переехал из Франкфурта в Вену, где и открыл мясной магазин, в котором продавал сосиски, назвав их франкфуртскими. Кстати, вопрос о том, кто именно изобрел сосиски, является давним спором между Франкфуртом и Веной. Во Франкфурте сосиски изготавливались со средневековья, но в венских сосисках впервые была использована смесь говядины и свинины - рецептура, по которой по сей день производят сосиски.

В 1914 году в США Мери Фелпс Джекобс запатентовала новый женский предмет нижнего белья, известный как «лифчик без спинки». Правда, изобретение нельзя считать новинкой - первый бюстгальтер придумал и популяризировал парижский кутюрье Эрминь Кадоль в 1889 году. Это женское нижнее белье стало своеобразной сенсацией на выставке в Париже в 1900 году.

В 1940 году компания Willis Motor Co. испытала первый в мире джип.

В 1987 году в этот день BBC для популяризации «безопасного секса» и для предотвращения роста заболеваемости ВИЧ/СПИД продемонстрировала на экранах Британии первый коммерческий рекламный ролик презерватива, не указывая при этом торговую марку изделия.

Неофициальный праздник - День собирания ключей и монеток.

Именины у Мавры, Анатолия, Ивана, Петра, Артемия, Николая, Леонида, Сергея и Алексея.

14 ноября

В среду - Всемирный день борьбы с диабетом, учрежденный в 1991 году Международной диабетической федерацией (IDF) и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире. С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. А 14 ноября было выбрано для увековечивания заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году. Он, вместе с врачом Чарльзом Бестом, сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина - лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом. К тому же Бантинг первым в мире сделал инъекцию инсулина и спас жизнь 14-летнему мальчику, страдавшему тяжелой формой диабета. Но вместо того, чтобы получить патент на инсулин и впоследствии сказочно разбогатеть, Бантинг передал все права на изобретение Торонтскому университету. В дальнейшем права на производство инсулина перешли к Канадскому совету по медицинским исследованиям, и в конце 1922 года новый препарат появился на рынке. В 1923 году Бантингу была присуждена Нобелевская премия. Заслуги Беста были проигнорированы, что чрезвычайно задело Бантинга, и он добровольно вручил половину своей премии Бесту.

14 ноября - Международный день логопеда. Логопедия (от греч. lógos - слово, речь и paideía - воспитание, обучение) – наука, изучающая нарушения речи, способы их предупреждения, выявления и устранения.

Еще в среду - День географических информационных систем, или День GIS. Он был учрежден по инициативе крупных профильных американских компаний и организаций - Национального географического общества, USGS, Sun Microsystems, Hewlett–Packard, ESRI. Отмечается он с 1999 года. GIS - система сбора, хранения, анализа и графической визуализации географических данных и связанной с ними информации. Все это применяется в картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, экологии и т.д. День GIS становится все более популярным и уже пересек границы США: в настоящее время около 1000 организаций из более чем 80 стран принимают участие в мероприятиях, посвященных этому Дню.

14 ноября 1889 года 22-летняя журналистка Нелли Блай (настоящее имя Элизабет Кокрейн), репортер газеты «Нью-Йорк уорлд», решив побить рекорд героя романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», используя самые обычные средства связи и виды транспорта, отправилась по маршруту Нью-Йорк – Лондон – Париж – Бриндизи – Суэц – Цейлон – Сингапур – Гонконг – Иокогама – Сан-Франциско – Нью-Йорк. Даже повторить такое фантастическое по тем временам достижение казалось неслыханной дерзостью, но Нелли Блай превысила его, объехав Землю за 72 дня 6 часов 10 минут 11 секунд. За время путешествия журналистки роман «Вокруг света за 80 дней», с момента первого выхода которого прошло 17 лет, был несколько раз переиздан, а тираж газеты «Нью-Йорк уорлд» рекордно вырос. Это был звездный час и самой Блай, которую засыпали телеграммами. Но самой дорогой для нее была следующая: «Я не сомневался в успехе Нелли Блай. Она доказала свое упорство и мужество. Ура в ее честь! Жюль Верн».

В 1908 году в этот день великий ученый Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.

В 1963 году в ходе извержения подводного вулкана появился остров Суртсей.

В 2002 году в этот день был зафиксирован потрясший мир дефолт Аргентины – 80 миллиардов долларов. К этому привел разыгравшийся в стране кризис, начавшийся с уменьшения реального ВВП в 1999 году. Закончился он в 2002 году с возвратом роста ВВП. Кульминацией кризиса стали беспорядки декабря 2001 года, в ходе которых страну захлестнула волна мародерства. Тогда Аргентина и объявила о крупнейшем в истории дефолте. Одной из причин кризиса называют реформы власти, в ходе которых была приватизирована госсобственность и введена привязка национальной валюты к доллару. Кроме того, для иностранных инвесторов в Аргентине создавались особые условия - они полностью освобождались от налогов на 5-25 лет, в результате чего, по некоторым оценкам, многомиллиардные инвестиции сопровождались потерей 280 миллиардов долларов прибыли за десятилетие. В 2014 году Аргентина второй раз оказалась в состоянии технического дефолта из-за истечения срока погашения долговых обязательств перед частью кредиторов на сумму 1,3 миллиарда долларов. Но власти дефолт не объявили, договорились о реструктуризации долга, который по сей день остается не выплаченным.

Неофициальные праздники – День разбитых фонарей и День общения с духом вечера.

Именины у Дениса, Ивана, Александра, Дмитрия, Сергея и Ульяны.

15 ноября

В четверг - Всемирный день философии, учрежденный ЮНЕСКО в 2005 году, проводится в третий четверг ноября ежегодно с тем, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли. День философии отмечается более чем в 70 странах-членах ЮНЕСКО.

Ежегодно 15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки. История праздника началась в 1997 году, когда жители США впервые отметили America Recycles Day, что в переводе означает «День, когда Америка перерабатывает отходы». Он проводился экологами с целью поощрения американцев, сдающих отходы на вторичную переработку и покупающих продукцию, сделанную из вторичного сырья. С годами этот праздник стал проводится во многих странах. В современном мире проблема накопления отходов стоит особенно остро, последствия ее не решения могут быть весьма плачевными для человечества.

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. Он был учрежден Американским онкологическим обществом в 1977 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 90% смертей - от рака легких, 75% - от хронического бронхита и 25% - от ишемической болезни сердца, что обусловлено курением. Каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик. Ученые считают, что к 2020 году этот показатель может вырасти до одного человека за три секунды.

В 1887 году в этот день немецкий инженер Карл Гесснер получил патент на изобретенную им цинковую батарейку. Можно считать это днем рождения электрического фонарика. Просто свое изобретение Гесснер объединил с электрической лампой накаливания, созданной семью годами ранее Томасом Эдисоном. Результатом этого «коктейля» и стал известный сегодня каждому электрический фонарик.

В 1904 году американец Кинг Кемп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями.

В 1960 году вышла в море первая атомная подводная лодка типа «Джордж Вашингтон» с ядерными баллистическими ракетами на борту.

Неофициальные праздники - День молочных коктейлей и День шоколадного кекса.

Именины у Маркияна, Константина, Демьяна, Ивана и Кузьмы.

16 ноября

В пятницу - Международный день толерантности, учрежденный ООН. Именно в этот день в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов толерантности. Она провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Согласно документу, толерантность (терпимость) означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур, форм самовыражения и способов проявления индивидуальности. В 1995 году в ознаменование Года ООН, посвященного толерантности, и 125-й годовщины со дня рождения Махатмы Ганди, ЮНЕСКО учредила премию имени Маданжита Сингха (индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО) за поощрение толерантности.

16 ноября - День работников радио, телевидения и связи Украины. Он был установлен указом президента в 1994 году. В этот день каждый украинец, включивший телевизор или интернет, заглянувший в почтовый ящик, послушавший новости по радио в машине или маршрутке, символически отмечает День специалистов, обеспечивающих ему возможность общения в повседневной жизни и пространство для коммуникаций.

Еще 16 ноября - День образования ЮНЕСКО - Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Она была создана 16 ноября 1945 года в Лондоне правительствами 37 государств и явилась формальной преемницей созданного в 1925 году и ушедшего в небытие Международного института по интеллектуальному сотрудничеству. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже. В ЮНЕСКО в настоящее время входят 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов.

В 1841 году в этот день в Нью-Йорке был запатентован пробковый спасательный пояс.

16 ноября 1938 года – день рождения спортивной дисциплины самбо. Именно в этот день Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в стране. Самбо - сокращение от самозащита (самооборона без оружия) – изначально советский, а ныне международный вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная сотрудниками инструкторского и тренерского состава общества «Динамо» в 1930-е годы для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. Самбо стала единственным видом спорта из неолимпийских, получившим широкую государственную поддержку. В 1966 году на конгрессе Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА) самбо официально признается международным видом спорта. В 1972 году состоялся первый открытый чемпионат Европы по самбо, а в 1973 году - первый чемпионат мира. Эти турниры сейчас проводятся ежегодно. В 1979 году прошел первый чемпионат мира среди молодежи, а через два года - первый чемпионат мира среди женщин. В 1981 году самбо вошло в Боливарианские игры Южной Америки. Несмотря на широкую популярность, самбо по сей день не включено в программу Олимпийских игр.

В 1965 году в СССР была запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-3». Этот беспилотный космический корабль первым достиг поверхности Венеры, врезавшись в нее, став, таким образом, первым земным аппаратом, достигшим поверхности другой планеты.

В 1966 году был зафиксирован самый обильный звездопад - до 2300 метеоров в минуту.

Неофициальные праздники – День суточного застолья, День рукоделия, День нанизывания бисера и День борьбы с анорексией.

Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Михаила, Эдмунда, Владимира и Николая.

17 ноября

В субботу - Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне, но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах, погибших во время Второй мировой войны от рук фашистов. А проведению Дня предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу, которая проходит 10-17 ноября.

17 ноября - Международный день недоношенных детей, учрежденный в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми (EFCNI). Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными - каждый 10-й ребенок из рождающихся. Более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире.

17 ноября 1869 года на северо-востоке Египта состоялась торжественная церемония открытия для судоходства Суэцкого канала, соединившего Средиземное и Красное моря. Первой по каналу прошла яхта «Эгль», на борту которой находились французская императрица Евгения, супруга Наполеона III, и главный строитель канала – французский инженер виконт Фердинанд Мари де Лессепс. С технической точки зрения строительство, которое велось 11 лет, не было слишком сложным: это был просто ров длиной 163 км, безо всяких шлюзов. Тем не менее, проект этот буквально разорил Египет, и в 1876 году страна была объявлена банкротом. Это повлекло за собой установление над ней финансового контроля держав-кредиторов – Франции и Англии. Между тем, канал внес неоценимый вклад в мировую торговлю. Он позволил водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. На сегодняшний день Суэцкий канал является главным бюджетообразующим проектом Египта. Он приносит стране больше средств, чем добыча нефти и туризм.

В 1941 году в СССР вышел приказ Ставки №0428 «…Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск…».

В 2003 году Русская православная церковь заявила о разрыве отношений с Епископальной церковью США, после того как в Америке был посвящен в епископыгомосексуал.

Неофициальные праздники - День знакомства с новым чаем, День обмывщиков - тех, кто всегда найдет повод, чтобы что-то отметить.

Именины у Никандра, Ивана, Степана, Александра, Николая, Ильи и Евгения.

18 ноября

В воскресенье - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Он был учрежден в 2005 году резолюцией Генассамблеи ООН. По данным Организации, в результате ДТП ежедневно в мире погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших - молодежь. Каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1,25 миллиона человеческих жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы. Половина всех случаев смерти в дорожно-транспортных происшествиях приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий. По данным Нацполиции Украины, в 2017 году в стране было зарегистрировано 27 220 ДТП с пострадавшими. 3 432 человека погибли, почти 35 тысяч получили травмы. При этом, подавляющее количество ДТП произошли из-за нарушения Правил дорожного движения. Также в 2017 году было зафиксировано свыше 114 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения, что на четверть больше, чем в 2016 году. Только за семь месяцев 2018 года в Украине было зарегистрировано 81 006 ДТП. Из них 12 090 ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 1 545 человек и 15 647 человек были травмированы.

Еще 18 ноября - День работников сельского хозяйства Украины, установленный указом президента в 1993 году. Это - профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

В этот день в 1928 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового мультфильма «Пароходик Вилли» с любимым всеми героем Микки Маусом. До этого Микки Маус появлялся в двух немых мультфильмах.

В 1950 году на заседании Консультативной ассамблеи Совета Европы министр иностранных дел Франции Робер Шуман поддержал план Плевена по созданию Европейского сообщества и европейской армии.

В 1965 году состоялся запуск американского искусственного спутника Земли «Эксплорер-30» по программе Международного года спокойного Солнца – года изучения солнечного излучения.

В 1995 году Ватикан подтвердил запрет на передачу духовных должностей лицам женского пола.

В 2003 году Верховный суд Массачусетса признал неправомерным лишение права на брак представителей секс-меньшинств. Массачусетс стал первым штатом в Америке, признавшим такой брак.

Неофициальный праздник - День придумывания секретов.

Именины у Тихона и Григория.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная