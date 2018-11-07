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В Днепре появилось озеро из нечистот (видео)

20:34, 07 ноября 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Раньше чистый водоем погубила авария в канализационном коллекторе.

Поэтому - в озере дохнет рыба, а жители близлежащих домов страдают от вони. К тому же - вся опасная грязь через грунтовые воды попадает в колодцы.

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Теги: #озеро#Днипро