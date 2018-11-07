В Днепре появилось озеро из нечистот (видео)
20:34, 07 ноября 2018Общество
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В озере дохнет рыба, а жители близлежащих домов страдают от вони.
В Днепре появилось озеро нечистот.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Раньше чистый водоем погубила авария в канализационном коллекторе.
Поэтому - в озере дохнет рыба, а жители близлежащих домов страдают от вони. К тому же - вся опасная грязь через грунтовые воды попадает в колодцы.
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