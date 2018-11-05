В Сумах прошла акция памяти активистки Гандзюк (видео)

Присутствующие почтили память Гандзюк минутой молчания и зажгли свечи памяти.

В Сумах в воскресенье вечером, 4 ноября, прошла акция памяти общественной активистки, управляющей делами Херсонского горсовета и советника Херсонского городского головы Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, акция памяти ֹ «Ее убили. Сумы» прошла у здания Главного управления Нацполиции в Сумской области, на улице Герасима Кондратьева, 23.

Люди организовались через социальные сети. На указанное место в определенное время пришли около 30 активистов.

Известный сумской журналист и писатель Владислав Ивченко отметил, что пришел, чтобы выразить свой гнев и возмущение тем, что произошло с Гандзюк, и назвал покушение на нее «растянутым во времени убийством».

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«Мне кажется, что более жестоко, чем Гандзюк, в этой стране еще не убивали. Мало того, что лишили человека жизни, да еще заставили ее страдать и так медленно умирать», - сказал Ивченко, выразив также обеспокоенность тем, что до сих пор не установлены заказчики покушения на Гандзюк.

Присутствующие почтили память Гандзюк минутой молчания и зажгли свечи памяти.

Депутат Сумского городского совета Андрей Крамченков поднял вопрос легализации ношения оружия.

«Если правоохранители не способны нас защитить, очевидно, что мы должны позаботиться о себе самостоятельно», - подчеркнул депутат.

Также один из активистов назвал абсурдом то, что после покушения на Гандзюк правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство, и только под давлением общественности дело было переквалифицировано. Он также отметил, что сегодняшняя акция - это и напоминание правоохранителям о том, чтобы они выполняли свои обязанности надлежащим образом.

Поскольку вход в здание ГУ НП в области недавно огородили, после окончания акции ее участники оставили зажженные свечи под забором.

Акция, которая началась в 19.30, длилась около получаса, после чего ее участники разошлись.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

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В воскресенье, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк умерла после длительного лечения скончалась. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки.

Справка УНИАН. Екатерина Гандзюк - политическая и общественная деятельница, депутат Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, и. о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник Херсонского городского головы, национальный волонтер ООН, аспирантка Национальной академии государственного управления при президенте Украины, общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области.