Этой ночью Украина переходит на зимнее время (видео)

Однако в следующем году Украина вместе с Евросоюзом может отменить ежегодный перевод часов.

В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина вернется к своему географическому времени, которое в противовес введенному "летнему" в ХХ веке стали называть "зимним".

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Стрелки часов в 4:00 утра нужно будет перевести на час назад – до отметки 3:00, передает ТСН. Это даст возможность, заведя будильник на утро, спать на час дольше, чем обычно. Такой перевод часов в последнее воскресенье октября регулируется постановлением правительства от 1996 года.

Украина переходит на "зимнее" время вместе с Евросоюзом и более 70 странами мира. Однако в течение этого года в ЕС произошли серьезные дискуссии относительно целесообразности существования отдельного "летнего" времени. Континентальное руководство пришло к выводу об отмене процедуры перевода часов в 2019 году. Однако до сих пор не понятно, Европа останется на географическом "зимнем" времени или же выберет так называемое "летнее". От этого зависит, сколько еще раз будут переводить часы в следующем году.

В Минэкономразвития подтвердили, что Украина отменит переход на летнее и зимнее время вслед за Евросоюзом.

В Украине уже выразили готовность наследовать любое решение ЕС относительно изменений исчисления времени. Для этого понадобится принятие новых нормативно-правовых актов. Ожидается, что в марте 2019 года состоится последний переход на "летнее" время. И дальше Украина и Евросоюз либо останутся в его пределах, либо еще раз переведут стрелки часов в октябре 2019 года. После этого в 2020 году уже никаких переходов с одного времени на другое быть не должно.