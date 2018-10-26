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Финальный штрих: на столичной станции метро "Почайна" установили новое название (фото)

14:07, 26 октября 2018
Общество
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На станции метро "Почайна" установили новое название / фото facebook.com/kyivmetro

На колейной стене "Почайной" смонтировано новое название станции. Новые металлические буквы обошлись киевской подземке в 110 тысяч гривен.

Полностью работы по установке букв, а соответственно завершения процесса переименования, будут проведены в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

фото facebook.com/kyivmetro

"Следовательно, были перепечатаны все карты, которые размещаются в вагонах поездов, как линейные, так и большие, заменено название в навигации на каждой станции и пересадочных узлах, информация внесена во всю необходимую документацию и ресурсы, и тому подобное", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за 58 лет существования киевского метро в целом были переименованы 14 станций. Одна из них, нынешний "Майдан Независимости", меняла название дважды.

фото facebook.com/kyivmetro

Как сообщал УНИАН, решение об изменении названия станции "Петровка" на "Почайну", а также Куреневско-Красноармейской линии метро на Оболонско-Теремковскую Киевсовет принял в феврале этого года. Депутаты поручили предприятию провести необходимые работы.

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Теги: #Киев#станция метро Почайна