После трагедии в Керчи Кличко поручил проверить систему видеонаблюдения в учебных заведениях

Мэр напомнил, что в столице все детские сады и школы оборудованы системами видеонаблюдения, данные с которых передаются в городской дата-центр.

Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия заседания Киевского городского совета поручил проверить работу системы видеонаблюдения во всех столичных школах, садиках и других учебных заведениях.

“Вы знаете о трагедии, которая произошла в городе Керчь. 20 человек, большинство из которых подростки, погибли, большое количество раненых, - сказал Кличко. - Я общался с руководителем киевской полиции относительно мер упреждения. Также я дал поручение городским службам проверить все системы видеонаблюдения, в первую очередь - во всех учебных заведениях столицы”, - добавил он.

Мэр напомнил, что в столице все детские сады и школы оборудованы системами видеонаблюдения, данные с которых передаются в городской дата-центр. Этими данными пользуются и правоохранительные органы.

“Я дал поручение проверить, как работает система видеонаблюдения, где у нас есть слабые места, которые надо доработать. Мы должны принимать все возможные меры, чтобы таких трагедий, как произошедшая в Керчи, не произошло у нас", - отметил Виталий Кличко.