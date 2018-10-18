Массовое убийство в Керчи: преподаватель и ее дочь погибли в колледже (фото)

Обе были преподавательницами в керченском политехе. С ними работал и папа — подсобным рабочим, он выжил.

​​Вчера, 17 октября, в колледже в Керчи в результате массового убийства погибли два преподавателя керченского политеха - Настя и Светлана Баклановы.

Это дочь с мамой. Обе погибли вчера во время стрельбы, передает Telegram-канал Mash.

Светлана Юрьевна была завучем и 26 лет преподавала в колледже математику. Её дочь учила детей обществознанию. С ними работал и папа — подсобным рабочим. В тот день он был в подсобке и выжил.

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Как известно, в среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли 20 человек.

Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.