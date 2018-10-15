Озарение у Близнецов и активные Козероги: что звезды нам пророчат на 15-21 октября

Первые два дня недели Луна привлечет внимание к работе, карьере, бизнесу и реализации своих жизненных планов.

На этой неделе все планеты остаются на местах, питая нас уже знакомыми энергиями. Кроме, естественно, Луны, которая неутомимо продолжает бег по круг у — проходя по знакам Зодиака и включая те или иные планетарные темы, она не даст заскучать.

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Первые два дня недели Луна привлечет внимание к работе, карьере, бизнесу и реализации своих жизненных планов. Ее прохождение по аскетичному Козерогу не позволит эмоциям и желаниям завладеть нами: мы будем холодны и сдержанны, но зато благодаря практичности и целенаправленности сможем контролировать и регламентировать свои действия и реализовать намеченные планы.

Во вторник, в полдень, соединяясь с Плутоном, Луна напомнит нам о неприятных событиях недельной давности, снова заставив испытать глубокие и сильные эмоции по поводу кризиса отношений. Несмотря на этот болезненный эпизод, первые два дня недели предоставят возможность с интересом и удовольствием заниматься привычными делами. Кроме того, именно в эти два дня у нас есть шансы получить добрые известия и провести эффективные встречи и переговоры.

С середины недели начинается оживленный период невинных и серьезных глупостей и необузданных мыслей и поступков. Уже в следующие два дня, когда Луна, войдя в Водолей, растормошит кармический пучок марсианских энергий, мы почувствуем неукротимое желание что-то менять в своей работе, в своем окружении, в своем быту. Особенно ярко эмоциональная активность проявится в четверг и пятницу, когда Луна дернет за связку планет в Скорпионе и разбередит наши мысли, чувства и устремления.

Выходные дни Луна проведет в Рыбах, утихомиривая возбуждение предыдущих дней, разглаживая конфликты и исцеляя чувства всех водных и земных знаков Зодиака. Воспользуйтесь гармоничными энергиями этих дней, чтобы подготовиться к сюрпризам следующей недели.

И еще пару слов о том, что будет напрягать и где искать отдохновение. И то, и другое на этой неделе связано с Меркурием. Он сейчас активен и влиятелен.

15 октября Меркурий в соединении с Венерой подарит не только желание и способность красиво говорить, не только новости о бывших возлюбленных, но и принесет вполне материальные известия, например, о доходах.

Всю неделю, а особенно 19 октября, будет ощущаться его способность проникать внутрь вещей и событий. Тонкая чувствительность, глубокая интуиция, богатое воображение, которым одаривает наши ментальные способности гармоничный аспект Меркурия с Нептуном, позволяют нам глубоко и полно раскрыться и в творческих проявлениях, и при решении повседневных и перспективных задач.

А если добавить к этому магическое влияние энергий Скорпиона, которыми питается сейчас Меркурий, то можно поздравить нас с чудесными озарениями, которые принесет предстоящая неделя. В этом смысле особенно проявлены понедельник и пятница.

Так же интенсивно, как дружба с Нептуном, всю неделю проходит сражение Меркурия с Марсом. Из-за этого наши мысли импульсивны и несдержанны, слова резки и необдуманны, а действия хаотичны и непредсказуемы. Попробуем контролировать свои ментальные проявления 18 и 19 октября. И в эти же дни следует быть внимательными при передвижении.

ОВЕН

Первые два дня вы можете испытывать эмоциональный дискомфорт из-за чувства долга, ответственности, профессиональных обязательств. Вам будет казаться, что обязательства вас придавливают. Следующие дни недели пройдут сумбурно. Активное общение может доставлять беспокойство, но в то же время помогать в продвижении важных дел. Самым гармоничным днем для вас станет четверг, когда марсианские энергии раскроют ваш потенциал.

ТЕЛЕЦ

Начало недели будет максимально продуктивным. Вы почувствуете устойчивость, уверенность в завтрашнем дне, психологическую и материальную поддержку. Постарайтесь эти дни использовать максимально эффективно.

Со среды по пятницу воздух накалится, наполнится некомфортными энергиями перемен, и земля под ногами дрогнет. Сильнее всего это почувствуют ранние Тельцы, родившиеся в апреле. Уран, находящийся на вашей территории, под влиянием формирующегося противостояния с Солнцем и Венерой, с каждым днем все сильнее начнет расшатывать тельцовские основы. Пик оппозиции произойдет на следующей неделе. Но уже эти выходные могут доставить вам дискомфорт. Вероятнее всего, речь идет о нестабильности отношений.

БЛИЗНЕЦЫ

Для вас неделя максимально полно раскроет свой потенциал, причем он будет стимулировать, вдохновлять и радовать. Скорость, разнообразие, новизна, загадочность — и это все о вашем управителе, о Меркурии, которого можно назвать главным действующим лицом недели. Так что приготовьтесь получать и передавать новую информацию, договариваться, переключаться на разные темы и получать удовольствие от этой деятельности.

Всю неделю, но острее всего 19 октября, будет проявлена уникальная способность знания на глубинном уровне, что сказать и как поступить в тот или иной момент: тригон Меркурия к Нептуну разбудит вашу интуицию. Единственное предостережение: активность будет чрезмерная и неустойчивая, так что все-таки включайте тормоза, особенно 15, 18 и 19 октября. А в остальном — удачи!

РАК

Такое впечатление, что Раки готовятся перевернуть Землю, ну, или совершить что-то не менее грандиозное. Все, что происходит сейчас на небе, касается их непосредственно. Или другими словами — им до всего есть дело. Кто-то их напрягает, кто-то им помогает. Что-то они теряют, но тут же приобретают. При таком интенсивном перемещении энергий вокруг их знака дело, которым они увлечены, не может не развиваться. Были бы силы, желание и здоровье.

Единственный пробел, который они ощущают — это отсутствие покоя. Им бы остановиться, передохнуть. Но пока не время. Впрочем, эти выходные, когда их управитель Луна проведет в Рыбах, просто созданы для того чтобы Раки наконец-то выбрались отдохнуть поближе к воде. Или провели время в тихой и спокойной семейной атмосфере. Причем ключевые слова — "тихой и спокойной".

ЛЕВ

Эта неделя, а именно ее начало, обещает вам чуть больше покоя и стабильности, чем прошлая. Ключевую роль сыграет ваш управитель Солнце, у которого сейчас короткая передышка после расходящегося квадрата с Плутоном и формирующейся оппозиции с Ураном. На следующей неделе вас немного потрясет. Ну, а на этой только в среду, четверг и пятницу приготовьтесь к вспышкам агрессии, эмоциональной неустойчивости и неадекватного отношения к собственной персоне.

ДЕВА

Рабочая неделя пройдет для вас конструктивно, стабильно и плодотворно. Вы будете получать удовлетворение от решения практических задач и удовольствие — от творческих озарений. Середина недели будет более хаотична и сумбурна, но ее характер не должен вывести вас из равновесия.

А вот в выходные дни рациональные Девы попадут в плен излишней чувствительности и неуверенности в собственных силах. Но вам же полезно осваивать энергии противоположного знака — Рыб.

ВЕСЫ

Управитель вашего знака Венера вот уже десять дней как ушла в себя. Может быть, вы попали под ее влияние, при котором чувства направлены в прошлое. Но все-таки Солнце еще с вами. До 24 октября оно будет вселять оптимизм, жизнелюбие, созидательную силу. Поэтому вполне возможно, что специфический характер Венеры в этот период обойдет вас стороной. Но все-таки будьте внимательны к новым любовным отношениям. Если романтические увлечения захватили вас, не отвергайте этот подарок судьбы. Но на всякий случай помните, что влияние ретроградной Венеры не дает долгосрочных и стабильных перспектив.

Середина недели, начиная со среды, добавит живости и подвижности. Но именно в эти дни не стоит обольщаться по поводу новых отношений, денежных перспектив и всего, что связано с темой красоты. С 17 по 20 октября действует напряженный аспект Венеры с Черной Луной, который вовлекает нас в искаженные венерианские потоки. В этом случае стоит довериться своей интуиции, которая поможет обойти острые углы.

СКОРПИОН

По-прежнему главные события недели разворачиваются на вашей территории или с вашим участием. Любовные и денежные отношения, а главное — коммуникации и интенсивная ментальная работа, — не позволят вам сидеть сложа руки. Пожалуй, возьмите на заметку 17, 18 и 19 октября как дни повышенной конфликтности. Зато суббота и воскресенье создадут гармоничный фон для отдыха и относительного душевного покоя. Ну, а если вы уже научились работать с негативными мыслями и придерживать острое словцо, то можете в полной мере расслабиться в выходные.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе Стрельцы — в чистом своем виде — будут играть роль благодушных зрителей, с интересом наблюдающих за спектаклем под названием жизнь. И только под занавес — в субботу и воскресенье — они выйдут на сцену, чтобы эмоционально вовлечься в игру в роли сочувствующих и благодетельных героев.

КОЗЕРОГ

Козероги делят пальму первенства со Скорпионами в стремлении прожить время активно и плодотворно. В понедельник и вторник Луна пройдет по вашему Знаку, повышая градус эмоциональных реакций или смещая интерес в сторону семейных и домашних забот. В понедельник ее влияние позитивное — ожидайте хороших известий. А во вторник ближе к вечеру могут напрячь партнеры — личные или деловые. В четверг и пятницу вы будете вовлечены в неожиданные выяснения отношений. Впрочем, они не окажут какого- либо серьезного разрушительного влияния на вашу жизнь.

ВОДОЛЕЙ

Высокую скорость реакций и действий, предприимчивость и смелость привнес в вашу жизнь Марс. Но он же накаляет атмосферу и не устает создавать конфликтные ситуации или импульсивно откликаться на любые действия в его адрес. На этой неделе особенно конфликтной для вас будет середина недели, когда Луна войдет в Водолей и зацепит вашего внутреннего воина. Его огонь усилит желание ссориться, не слышать собеседника, вести себя грубо и бесцеремонно.

Последние дни недели, к сожалению, тоже могут быть отмечены для вас неожиданными сюрпризами со знаком минус — из-за формирующейся оппозиции Солнца к вашему управителю Урану. Так что воспользуйтесь началом недели, чтобы получить желаемый позитивный результат в намеченных планах.

РЫБЫ

Ну, что вам сказать? Если вы — ярко выраженные Рыбы, а ваша вторая половинка — ярко выраженный Стрелец, то эта неделя сформирует из вас сладкую парочку. Потому что картина вашего знака выглядит почти так же гладко и благодушно, как положение Стрельцов. Исключение составляет активность, идущая от дружественного знака — Скорпиона. Но эта активность не конфликтного характера, она гармонично переливается в вашу жизнь, прибивая к вашим берегам либо доходы, либо творческое вдохновение.

Напомним, ранее астролог предупредил об опасностях 10-16 октября.