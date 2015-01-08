В Крыму у УПЦ КП отобрали три храма - Патриарх Филарет

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. По его данным, культовые сооружения отдали Московскому патриархату.

Как отметил Филарет, ситуация с храмами УПЦ КП на полуострове сложная.

"Там сейчас ставится вопрос о национализации церковного имущества. То есть все наши храмы, здания власти хотят национализировать. А дальше что будет с этими национализированными храмами, они нам дадут в пользование, или не дадут, или кому-то другому передадут... Но ситуация там тяжелая. Свободы там нет", - сказал патриарх Филарет.

Он также рассказал, что на территории Донбасса, которую контролирую группировки "ДНР" и "ЛНР", боевики разрешили проводить богослужения только "московским" священникам.

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"В наших храмах Киевского патриархата и не только Киевского патриархата, но и УГКЦ и римско-католической, всех протестантских церквей на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" богослужения не проводятся. Не позволяют. Позволяют только отправлять богослужение московским священникам", - говорит Филарет.

По его информации, священники УПЦ (Московского патриархата) на оккупированной территории Донбасса сотрудничают с боевиками, освящая их боевые знамена и благословляют на "защиту своей родины", также участвуя в других торжественных мероприятиях, которые проводят ЛНР и ДНР.