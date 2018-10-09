На Днепропетровщине будут отрабатывать ситуацию с разрушением плотины

В ходе учений будут отрабатывать эвакуацию в случае разрушения плотины Кременчугской ГЭС.

С 16 по 18 октября на Днепропетровщине пройдут самые масштабные командно-штабные учения системы гражданской обороны.

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Об этом сообщил руководитель областной ГСЧС Андрей Кульбач. В рамках учений будут отрабатывать действия в чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени, передает Днепр вечерний.

В то же время на сайте Никопольского горсовета появилась информация, что в ходе учений будут отрабатывать эвакуацию в случае разрушения плотины Кременчугской ГЭС.

В мае 2018 года аналогичные учения проводились в Запорожье. По их легенде , сначала прорывает плотину Кременчугской ГЭС. Это влечет за собой разрушение плотин в Каменском (Среднеднепровская ГЭС), а затем и в Запорожье (Днепровская ГЭС). После прорыва Кременчугской плотины вода дойдет до пределов Запорожской области за 5 часов 30 минут.

Уровень воды в Днепровском водохранилище поднимется до 53 м через шесть часов. Через 20 часов с момента прорыва Кременчугской ГЭС ожидается прорыв Днепрогэса.