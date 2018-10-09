В Днепре проведут Забег Памяти погибших воинов АТО

Забег приурочен ко Дню защитника Украины, где каждый сможет пробежать дистанцию ​​за павшего воина.

В Днепре ко Дню защитника Украины состоится Забег Памяти погибших воинов АТО.

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Будет две дистанции: мемориальная миля (1,6 км) и детский забег (500 м), сообщили организаторы, передает 056.

Забег приурочен ко Дню защитника Украины, где каждый сможет пробежать дистанцию ​​за павшего воина, поддержать родных, поблагодарить тех, кто защитил, защищает и будет защищать страну от войны.

"Это мемориальная миля, так мы хотим почтить память Героев, отдавших свою жизнь за наше мирное небо. Герои не умирают и мы с честью будем нести их имена в стартовых номерах в день забега," - отметила Валерия Черноус.

Забег состоится 13 октября в 9:00 в сквере Героев, у мемориала Героев АТО.