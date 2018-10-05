В Днепре учились готовить традиционные датские бутерброды (видео)
11:08, 05 октября 2018Общество
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Мероприятие состоялось в рамках дней Дании в Украине.
В рамках дней Дании в Днепре учились готовить традиционные датские бутерброды.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Здесь учатся готовить смьорреброды и сразу лакомятся ими - так отмечают дни Дании в Украине. Кроме велопарада и знакомства с музыкой и архитектурой, представили и северную кухню.
На самом деле смьорреброд имеет много общего с обычными бутербродами. Основой является хлеб и масло. А вот начинки разнообразны.
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