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В Днепре учились готовить традиционные датские бутерброды (видео)

11:08, 05 октября 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Здесь учатся готовить смьорреброды и сразу лакомятся ими - так отмечают дни Дании в Украине. Кроме велопарада и знакомства с музыкой и архитектурой, представили и северную кухню.

На самом деле смьорреброд имеет много общего с обычными бутербродами. Основой является хлеб и масло. А вот начинки разнообразны.

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Теги: #Дания#Днипро