Сын Януковича за $3 тысячи хотел организовать беспорядки на Банковой - СБУ

В СБУ заявили, что предотвратили совершение ряда провокаций, которые готовили российские наемники.

Сын беглого экс-президента Виктора Януковича Александр пытался за $3 тыс. организовать провокационную акцию на Банковой.

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Об этом на брифинге о противодействии попыткам РФ дестабилизировать обстановку в Украине заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко. "15-16 сентября СБУ заблокировала намерение бывшего лидера организации "Молодые регионы" Сергея Хижняка, который также скрывается в России", - сказал Кононенко.

По его словам, на эту провокацию Россия выделила $3 тыс., и уже был перечислен аванс в 30 тыс. грн организатору акции в Украине.

Организаторы и участники этой акции были задержаны, отметил Кононенко.

По его словам, акция планировалась также с целью создать "соответствующую картинку" для российских СМИ.

Кроме этого, 14 сентября СБУ предотвратила проведение провокационных акций в Киеве возле посольства России. "Эта акция была инициирована одним из лидеров "комитета спасения Украины" Юрием Котом, который длительное время скрывается в России от уголовного преследования", - сказал Кононенко.

По словам Кононенко, Кот намеревался спровоцировать столкновения нанятых протестующих с полицейскими, а "эту картинку в дальнейшем должны были бы показать в иностранных СМИ".

Он также добавил, что акция была упреждена, проведено 11 обысков и получены доказательства причастности к ней нового российского проекта, не легализированной в Украине так называемой "партии русских украинцев".

Кроме того, сообщил Кононенко, Кот планировал 24 августа провести акцию "день зависимости", целью которой должно было стать отрицание европейского курса Украины. Как сказал заместитель председателя СБУ, изъята переписка о финансировании данной фейковой партии со стороны кураторов из России. Во исполнение их указаний уже была изготовлена агитационная продукция в одной из частных типографий Киева, а акция была зарегистрирована на подставное лицо, у которого ранее похитили паспорт.