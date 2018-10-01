В СБУ прокомментировали раскрытие Бабченко засекреченных данных о покушении на него

Брифинг в СБУ в связи с заявлениями российского оппозиционного журналиста Бабченко пока не запланирован, отметила спикер ведомства.

В Службе безопасности Украины пока не будут обнародовать какие-либо новые данные, связанные с покушением на российского опозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

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Об этом сообщила LIGA.net спикер ведомства Елена Гитлянская, комментируя новый пост Бабченко в Facebook. “Эта информация (о признании вины подозреваемым Борисом Германом, - ред.) уже была озвучена на брифинге месяц назад", - сказала она.

Отвечая на вопрос, будет ли СБУ проводить брифинг в ближайшее время и обнародовать какие-то новые детали, она сказала: "Нет, брифинга не будет".

При этом на уточняющий вопрос, читала ли она сегодня последний пост Бабченко, Гитлянская ответила отрицательно.

Как сообщал УНИАН, сегодня Бабченко раскрыл ранее засекреченные данные о покушении на него. Помимо прочего он рассказал, что Россия готовила массовые теракты в Украине. По его данным, теракты готовились как минимум за 11 месяцев непосредственно до первого покушения на журналиста.

Напомним, якобы покушение на Бабченко было совершено 29 мая. Неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ и ГПУ. Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман.

Бориса Германа арестовали 31 мая. 21 августа он признал вину.

1 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители получили список из 47 лиц, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ.

22 августа глава СБУ Василий Грицак утверждал, что у них есть "достаточно доказательств" причастности страны-оккупанта РФ к покушению на жизнь российского журналиста, который проживает в Украине и сейчас находится под ведомственной охраной.