Во Франции открыли новый памятник дочери киевского князя – королеве Анне Ярославне (фото)

Монумент открыт на площади Сен-Пьер в Тулузе.

В городе Тулуза (Франция) открыли памятник дочери киевского князя Ярослава Мудрого Анне Ярославне - жене французского короля Генриха I, представителя династии Капетингов.

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Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в микроблоге Twitter.

"Совместно с делегацией мэрии Киева открыли еще один памятник Анне Ярославне - в Тулузе. Бронзовую скульптуру киевской княжны Киев подарил Тулузе в знак побратимских связей, объединяющих города с 1970 года. Теперь этот памятник украшает одно из исторических мест города - площадь Сен-Пьер", - отметил дипломат.

Как известно, во Франции ранее памятник Анне Ярославне был открыт в городе Санлис.

В Киеве памятник Анне Ярославне установлен на Львовской площади 10 ноября 2016 года.