В деле о нападении на активистку Гандзюк появилась дополнительная квалификация

Следователь полиции в регионе удовлетворил ходатайство адвоката активистки и внес в реестр признак заказного преступления.

В деле о нападении на сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк появилась дополнительная квалификация.

По словам правозащитницы, следователь полиции в регионе удовлетворил ее ходатайство и внес в реестр признак заказного преступления (п.11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 15 (Покушение на преступление) УК Украины). Об этом сообщила адвокат активистки Евгения Закревская.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

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Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.