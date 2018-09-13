Суд оставил под стражей трех из четырех подозреваемых в нападении на Гандзюк (фоторепортаж)

Еще одного подозреваемого Владимира Васяновича, имеющего инвалидность из-за ранения в зоне АТО, суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Апелляционный суд Херсонской области оставил без изменения меры пресечения в отношении Никиты Грабчука, Сергея Торбина и Виктора Горбунова, подозреваемых в организации нападения и покушения на и. о. управделами Херсонского горсовета, общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН из зала суда, апелляции их адвокатов на решение Херсонского городского суда от 21 августа были рассмотрены сегодня.

Апелляционную жалобу адвоката еще одного подозреваемого Владимира Васяновича, суд удовлетворил. Васяновича, имеющего инвалидность из-за ранения в зоне АТО, суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Все адвокаты просили суд обратить внимание на то, что их подзащитные участвовали в боевых действиях на Донбассе и имеют государственные награды. Также адвокаты ходатайствовали о рассмотрении дела на закрытом заседании, но суд эти ходатайства отклонил.

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Во всех случаях аргументом адвокатов в пользу изменения меры пресечения для их подзащитных было то, что последние активно сотрудничают со следствием.

Также один из подозреваемых Торбин заявил суду, что за время его пребывания в СИЗО с ним не было проведено ни одного следственного действия. Подозреваемый Горбунов просил смягчить для него меру пресечения из-за беременности его гражданской жены. Также все подозреваемые уверяли суд, что никак не смогут повлиять на ход следствия, однако меру пресечения смягчили только для одного из них.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. В деле Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и государственных органов - соответствующий фрагмент документа опубликовал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По подозрению в совершении покушения были задержаны несколько человек. По данным полиции, руководил ими 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который в последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО.