Тимошенко хочет оформить отношения с Газпромом на 5 лет

Украина хочет иметь с «Газпромом» долгосрочные контракты на 3-5 лет.

Как передает кореспондент УНИАН. об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы хотим с «Газпромом» иметь стратегические отношения на 3-5 лет. Мы продолжаем долгосрочный процесс, чтобы заключить долгосрочные контракты», - сказала она.

Также премьер-министр добавила, что Украина и Россия «найдут взаимопонимание и решат все вопросы, и отношения будут построены гармонично».

Как сообщал УНИАН, 13 марта «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с документом, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен центрально- и среднеазиатский газ в объеме не менее 49,8 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины». Поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. куб. м будут полностью оформлены и оплачены по контрактам «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго».

Дополнительно к объемам центрально- и среднеазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с «РосУкрЭнерго» контракт купли-продажи российского газа, поставленного в Украину в январе-феврале 2008 года по базовой цене 315 долл. за тыс. куб. м, расчеты по которому могут быть осуществлены путем возврата соответствующих объемов газа.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Ранее газ промышленным потребителям Украины поставляло ЗАО «УкрГаз-Энерго» – совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго».