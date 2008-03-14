В Киеве зарезали майора милиции

Погибший возглавлял криминальную лабораторию Академии внутренних дел.

38-летний майор милиции Алексей Корнев был женат, но жил в своей 2-комнатной квартире на улице Васильковской один, пишет "КП в Украине". Там и произошло преступление.

Обычно соседи слышали, как он приходит и уходит на работу. А последние несколько дней из квартиры майора не доносилось никаких звуков. Бдительные соседи вызвали милицию. Когда правоохранители взломали дверь, то увидели на полу окровавленное тело.

Неизвестный убийца буквально искромсал несчастного ножом, а после для верности трижды перерезал бедолаге горло. Как ни странно, но замок квартиры не был поврежден, а ключи нашли у хозяина в кармане. Поэтому, скорее всего, Алексей Корнев сам впустил преступника в квартиру, отмечает издание.

Учитывая тот факт, что злоумышленник ушел из дома своей жертвы, не захватив с собой ценности и деньги, версия убийства с целью ограбления отпадает. Вероятно, что трагедия связана с профессиональной деятельностью правоохранителя. Он много лет работал в Академии внутренних дел преподавателем кафедры психологии. А два года назад организовал там научную лабораторию проблем предупреждения и раскрытия тяжких преступлений. Возможно, что преподаватель в частном порядке занимался расследованием преступления и тем самым перешел кому-то дорогу. Впрочем, милиция рассматривает также версию бытового конфликта. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. Ведется следствие.