СМИ выяснили причины нехватки квалифицированных детских психологов в школах (видео)

За историей 8-летнего Артура ТСН следит еще с конца прошлого года. О случаях детской агрессии, и почему школьные психологи порой бессильны - в сюжете ТСН.

Ставки низкие, один человек должен справиться с сотнями учеников. После инцидента в столичной школе, когда ученик проткнул учительницу ножницами, проблема стала еще острее.

Между тем, в другой школе ученик держит в терроре весь класс, и ни один психолог ничего не может сделать.

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За историей 8-летнего Артура ТСН следит еще с конца прошлого года. О случаях детской агрессии, и почему школьные психологи порой бессильны - в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, в Киеве ученик 8 класса нанес восемь колотых ран учительнице информатики за то, что она поставила ему "прочерк". Инцидент произошел в специализированной школе №94.

Школьник вначале ударил ее стулом по голове, а после нанес удары ножницами в спину. На данный момент ей сделали несколько операций, ее состояние оценивают как тяжелое.

Напавший ученик в классе был новеньким. В Киев он вместе с родителями приехал из Ивано-Франковской области. Мальчика тоже госпитализировали в больницу, он в тяжелом психологическом состоянии.