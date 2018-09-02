Активистка Украинского культурного центра выехала из Крыма после обысков ФСБ

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине ранее выразило обеспокоенность обыском российской ФСБ в доме активистки Ольги Павленко в оккупированном Крыму.

Активистка Украинского культурного центра Ольга Павленко, у которой 29 августа прошел обыск, выехала из оккупированного полуострова на материковую часть Украины.

Об этом сообщает Громадське радио.

Сегодня, 2 сентября, Павленко пересекла админграницу с Крымом в ПП «Каланчак» и едет в Херсон, где планирует поселиться.

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Как сообщал УНИАН, 30 августа утром в Симферополе российские силовики проводили обыск в квартире активистки Украинского культурного центра Павленко якобы из-за ее связи с "Правым сектором". Активистку вызывают в "следственный комитет" на допрос.

Правозащитные организации убеждены, что оккупационные власти Крыма преследуют Павленкоза ее гражданскую позицию и популяризацию украинской культуры на оккупированном полуострове.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявляет, что обеспокоено обыском. "Мы обеспокоены обысками ФСБ дома основательницы Украинского культурного центра. Еще один пример систематической кампании России по подавлению украинской идентичности в Крыму", - заявляют американские дипломаты.

Также они подчеркнули, что Крым - это Украина.