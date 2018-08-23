Двух сотрудников Лукьяновского СИЗО взяли под стражу по подозрению в пособничестве «экс-торнадовцам»

9 августа экс-бойцы «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, оказали сопротивление при попытке правоохранителей провести обыски в их камере.

Двум сотрудникам Киевского следственного изолятора объявили о подозрении в пособничестве группе бывших бойцов роты МВД Украины «Торнадо», которые устроили беспорядки в СИЗО при попытке обысков в камерах. Подозреваемые взяты под стражу.

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Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины. Отмечается, что по результатам досудебного расследования прокуратура сообщила о подозрении экс-командиру роты «Торнадо», который является организатором совершения преступлений, и трем экс-бойцам указанной роты.

Кроме этого, сообщено о подозрении двум сотрудникам государственного учреждения «Киевский следственный изолятор».

«В ходе следствия установлено, что организованная группа из числа заключенных, бывших сотрудников роты «Торнадо», при пособничестве работников ГУ «Киевский следственный изолятор», совершили тяжкие и особо тяжкое преступления, что выразилось в осуществлении массовых беспорядков, сопровождавшихся поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие; в оказании сопротивления работникам правоохранительных органов во время выполнения ими служебных обязанностей; в совершении угроз убийством, насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей, а также в хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения», - указано в сообщении прокуратуры.

Преступные действия отдельных «торнадовцев» дополнительно квалифицировані как действия, направленные на совершение покушения на убийство работников правоохранительных органов в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей.

«В отношении подозреваемых сотрудников ГУ «Киевский следственный изолятор» по ходатайству прокурора следственным судьей Печерского районного суда. Киева применена мера пресечения в виде содержания под стражей», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 августа бывшие сотрудники роты МВД Украины «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, оказали сопротивление при попытке правоохранителей провести обыски в их камере.

По данным Минюста, осужденные имели при себе холодное оружие, использовали самодельные взрывные пакеты. Вследствие сопротивления травмирован работник уголовно-исполнительной службы. В Минюсте заявили, что для стабилизации ситуации «трех человек вывезли из СИЗО, других лиц, которые остались, поместили в карцер».

Впоследствии правоохранители все же провели обыски в камерах бывших бойцов роты МВД "Торнадо" – там были найдены запрещенные предметы, в частности – холодное оружие, дорогой алкоголь и флаг со свастикой.

Справка УНИАН. 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений при исполнении служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

Экс-командир роты «Торнадо» Руслан Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, его бывший заместитель Николай Цукур - до 9 лет, Даниил Ляшук - до 10 лет заключения. Также они лишены специальных полицейских званий. Илья Холод приговорен к 9,5 годам заключения, Анатолий Пломадяла - до 8 лет, Максим Глебов, Никита Куст и Борис Гульчук - до 9 лет.

Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, одновременно ему изменен содержания под стражей на домашний арест до дня вступления в силу приговора. Никита Свиридовский и Роман Иваш осужденные к условному сроку наказания на 2 года и им также изменена мера пресечения на домашний арест. Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.