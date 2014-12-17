Боевики готовы обменять 152 украинских пленных на 223 своих - СБУ

Об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире телепрограммы "Шустер Live", пишет LB.ua.

По его словам, 7 декабря террористам был передан список с 684 лицами, которые незаконно удерживаются на подконтрольной террористам территории.

Также был передан список с 1 667 лицами, которые пропали без вести.

"Я обратился к руководству ЛНР и ДНР с просьбой предоставить списки тех людей, которые у них есть. Они принесли свой список со 152 лицами, которых они удерживают у себя, и они готовы передать этих граждан нам", - сказал Вовк.

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Он добавил, что взамен террористам был предоставлен список с 223 гражданами, которые удерживаются СБУ или находятся под домашним арестом.

"Мы готовы отдать им этих людей. Я надеюсь, что нет там 684 человек, надеюсь, что кто-то вернулся, кто-то не сообщил о возвращении (назад)",- отметил Вовк.

Также он сообщил, что в целом террористы предоставили список из 584 человек, которые по их мнению удерживаются украинской властью.