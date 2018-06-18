Коллапс украинской экономики объявлен на 2009 год

Кто-то может отметить удивительность совпадения по времени. Только лишь в конце прошлой недели Президент Ющенко посещал Казахстан и Таджикистан, и ничего будто бы не предвещало беды, и тут на тебе – как гром среди ясного неба во вторник прозвучало заявление руководителей газовых компаний НК «КазМунайГаз», НХК «Узбекнефтегаз», «Туркменгаз» на встрече с главой «Газпрома» Миллером! Они объявили, что с 2009 года намерены осуществлять продажу природного газа по европейским ценам.

Однако очень близкими по датам оказались не только оглашение указанного резонансного заявления с визитом в Среднюю Азию Виктора Ющенко. Последние полторы недели были просто насыщены очень важными и порой даже скандальными событиями, связанными с поставками российского и среднеазиатского газа в Украину в текущем году, а также на будущее. Поэтому можно уверенно утверждать, что столь неприятная для украинской стороны новость была озвучена именно «Газпромом» и как раз в эти дни отнюдь не случайно.

Что же может означать для Украины известие о повышении Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном с 2009 года цены на природный газ до европейского уровня, а также кто и почему стал главным автором данной инициативы? Для ответа на эти вопросы требуется внимательней приглядеться к сегодняшней ситуации на газовом рынке как в Украине, так в СНГ и в мире вообще.

Газовый баланс Украины сейчас примерно таков: годовое потребление газа составляет около 70 млрд. куб. м. (в случае очень холодной зимы – побольше), порядка 20 млрд. – газ собственной добычи, остающиеся приблизительно 50 млрд. кубометров – среднеазиатский газ, доставляемый «Газпромом» до российско-украинской границы. Причем, львиная доля среднеазиатского газа – 42 млрд. куб. м. в год – приходится на поставки из Туркменистана, а остальное – из Казахстана и Узбекистана. Поэтому главным закоперщиком идеи повышения цены на газ является, несомненно, туркменская сторона.

Безусловно, очень многое в данном вопросе зависит от России («Газпрома»). Ведь газ из Туркменистана поступает в Европу и, в частности, в Украину по трубопроводу через Узбекистан, Казахстан и Россию. Российскому же государству среднеазиатский газ для собственного потребления, в принципе, не нужен – Москва не только обеспечивает себя своим газом, но еще и экспортирует его в больших объемах во многие страны мира. В частности, через Украину в страны Европы поставляется ежегодно 100-130 млрд. кубометров российского газа - в зависимости, опять таки, от зимних температур (очень холодная зима выдалась в 2005-2006 году, а две последние зимы были довольно теплыми, что привело к снижению импорта российского газа и Европой, и Украиной). Таким образом, Россия может (теоретически) отказаться от газа из Средней Азии, а у Туркменистана, Казахстана и Узбекистана возникнут большие проблемы с его сбытом.

Поэтому «игра» Туркменистана на резкое повышение цены газа с 2009 года не может идти без согласия на то «Газпрома». С другой стороны, туркменская сторона в последнее время получает все больше козырей во взаимоотношениях по газовым проблемам с Москвой.

Правительство Ашхабада сегодня даже не скрывает своих амбициозных планов. В частности, Туркменистан предусматривает доведение уровня добычи природного газа к 2010 году до 120 млрд. куб. м. (сейчас – около 70 млрд., собственное потребление – 12 млрд.), из которых 100 млрд. планируется экспортировать. К 2020 году добыча должна составить 175 млрд. куб. м., из них на экспорт рассчитывается поставлять 140 млрд., в 2030-м - 250 млрд. куб. м. и 200 млрд. голубого топлива соответственно. Всего же, как уверял прежний глава страны Сапармурат Ниязов, подземные кладовые Туркменистана содержат 22, 5 триллиона кубометров природного газа.

Реализуя свою стратегию, Ашхабад ведет в последнее время активные переговоры с Россией, Китаем, странами ЕС и США по развитию новых трубопроводных проектов.

На сегодня имеется уже согласованный с Россией проект строительства Прикаспийского газопровода с пропускной способностью в 30 млрд. кубометров газа в год, есть планы по европейской трубе Nabucco с мощностью в 31 млрд. кубометров. Кроме того, согласован ежегодный объем в 14 млрд. кубометров в Иран, соглашение о котором из-за декабрьских перебоев прошлого года хоть и оказалось под угрозой, но пока официально не отменено. Еще проект Трансафганского газопровода в Афганистан, Пакистан и, возможно, в Индию, а это около 15-30 млрд. кубометров.

Но наиболее важным достижением Туркменистана стало начало строительства в конце прошлого года газопровода в Китай. Его пропускная мощность составит 30 млрд. куб. м. в год, и китайцы построят его очень быстро – газ пойдет в Поднебесную уже в 2009 году. Причем, как стало известно совсем недавно, Ашхабад сумел убедить Пекин в повышении цены на свой газ до 195 долларов за тысячу кубометров (для сравнения: «Газпром» покупает у Туркменистана газ для Украины в первой половине 2008 года по 130 долл. за тысячу кубометров, а со второго полугодия – по 150 долл.).

Таким образом, руководство Туркменистана имеет довольно веские основания для инициатив о повышении цены на свой газ, не сильно-то считаясь с мнением России. С другой стороны, Москва в нынешней ситуации конфликта с Киевом также заинтересована в таком шаге Ашхабада (как минимум – в моральном аспекте).

В связи с вышеприведенными рассуждениями, перспектива существенного повышения в следующем году цены импортного газа представляется весьма вероятной. А чем это может обернуться это для Украины?

Сначала следует выяснить, какие цифры могут соответствовать термину «европейская цена на газ» для Украины в 2009 году. Ранее предполагалось, что европейская цена на газ составит в следующем году где-то 350-360 долл. за тысячу кубометров. Однако сейчас – в связи со стремительным ростом мировых цен на нефть – стоит ожидать, что данная цифра может подняться даже до 400 долл. На российско-украинской границе этот показатель будет несколько ниже – например, в 2008 году при ставке за транзит российского газа территорией Украины в 1,7 долл. за тысячу кубометров на 100 км. и, с учетом протяженности трубопровода немногим более 1000 км., цена оказывается меньше на чуть более 20 долл. Поэтому нынче в переговорном процессе с «Газпромом» и мелькают цены в 320-330 долл. за российский газ для Украины.

Можно предположить, что Россия согласится покупать среднеазиатский газ в 2009 году по 250-280 долл. и выше – с учетом расходов «Газпрома» по транспортировке этого газа своей территорией. На границе же с Украиной цена российского и среднеазиатского газа должна выровняться и составить порядка 350 долл. за тысячу кубометров – то есть, примерно, в два раза выше, чем в 2008 году.

О том, какие последствия для украинской экономики может принести такой ценовой сценарий на 2009 год, страшно подумать. Во-первых, не выдержит «европейской» цены на газ отечественная химическая отрасль. Как заявлял в конце прошлого года тогдашний министр экономики Анатолий Кинах, для химической отрасли Украины является неподъемной цена газа уже в 180 долл. Ведь при изготовлении, в частности, химических удобрений газ является не только энергоносителем, но и главным сырьем. Ну, допустим, 180 долл. химики еще выдержат, а вот вдвое большую цену – однозначно, нет. Следовательно, экспорт химической продукции станет в 2009 году убыточным, и предприятия вынуждены будут сворачивать производство (увольнять работников).

Во-вторых, очень неприятным станет двукратное увеличение цены на газ и для главной украинской отрасли промышленности – металлургии. Хотя по данным экспертов, доля затрат на газ составляет в себестоимости производства стали всего 7-10%, но сейчас резко повышаются расходы и по другим статьям себестоимости – стремительно дорожают железорудное сырье, металлолом, кокс, тарифа на железнодорожные перевозки, растут зарплаты работников и т.д. Главная же угроза в другом: уже третий месяц подряд быстрыми темпами растут мировые цены на сталь, но что произойдет, если они начнут снижаться (а такие прогнозы высказываются)?

В-третьих, подорожание газа значительно снизит рентабельность практически всех отечественных предприятий, работающих на экспорт, а на внутреннем рынке будут существенно подняты цены на производимую продукцию. Также повысятся тарифы на ЖКУ для населения. Все это неимоверно разгонит инфляцию.

В-четвертых, по результатам 2007 года негативное сальдо внешней торговли товарами перевалило в Украине за 11 млрд. долл., в нынешнем году этот показатель возрастет еще больше, а в случае двукратного повышения цены на газ в 2009 году ситуация в этом плане ухудшится очень значительно. Что еще больше усилит девальвационное давление на гривну.

Есть еще в-пятых, в-шестых и т.д. В общем, положение в украинской экономике (а затем и в социальной сфере) в случае двукратного роста цены на газ в 2009 году может ухудшиться очень сильно. И это – мягко говоря…

Естественно, правительство обязано сейчас искать выходы из складывающейся весьма опасной перспективы. Юлия Тимошенко во вторник сообщила, что НАК «Нафтогаз Украины» на переговорах с «Газпромом» дано поручение обсудить концепцию долгосрочных соглашений между Украиной и Россией о поставках газа и предусмотреть алгоритм формирования цены. «В течение, например, четырех лет до рыночной», - уточнила премьер. Данное пожелание главы правительства весьма понятно в складывающихся обстоятельствах.

Если же Россия и Туркменистан не согласятся на такое предложение украинской стороны, и будут настаивать на переходе к европейским ценам на газ уже с 2009 года, то остается еще один фактор, способный смягчить негативный эффект. Украина может потребовать на переговорах о поставках газа на следующий год очень существенного увеличения ставки за транзит российского газа в Европу. Скажем – более чем в 5 раз, как об этом заявлялось правительством пару месяцев назад.

Но на такой шаг, естественно, попытаются найти убедительные контраргументы и Россия на пару с Туркменистаном. В общем, перспективы Украины на 2009 год очень и очень тревожны…

Михаил Маркелов