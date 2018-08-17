В отношении крымскотатарской поэтессы оккупанты проводят проверку за якобы «антивоенные стихи» - СМИ

Стихи были опубликованы 9 мая этого года.

Подконтрольный Кремлю Следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя проводит доследственную проверку в отношении крымскотатарской поэтессы Алие Кенжалиевой по ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма) за якобы антивоенные стихи, опубликованные в газете «Къырым» 9 мая 2018 года.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

О том, что ведется доследственная проверка, Кенжалиевой сообщил следователь уголовного розыска управления МВД России по Крыму 27 июня.

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«Он сказал, что мне нужно объясниться по поводу моих стихов. Когда я пришла к следователю, начал спрашивать, чем мне не нравится День победы, почему так негативно отношусь к праздникам, почему в той или иной строчке написала именно так, что хотела этим сказать. Сначала следователь пытался меня провоцировать, говорил, что я к чему-то в стихах призываю, не уважаю героев и памятные даты. Я объяснила, что для меня День победы – не праздник, а трагедия, и что – это лирическое произведение, в котором каждый может увидеть то, что хочет. Также я добавила, что уважаю погибших и не хочу, чтобы их смерть была поводом для праздника», – рассказала поэтесса.

26 июля Кенжалиева направила письменное заявление руководителю следственного отдела по Железнодорожному району Симферополя с просьбой предоставить информацию о ходе доследственной проверки. По состоянию на 17 августа ответ поэтесса не получила.