На Донбассе из-за обстрелов боевиков обесточены 24 населенных пункта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На освобожденных от боевиков территориях продолжаются восстановительные работы. Согласно оперативным данным, по состоянию на 15 декабря 2014 года, с августа 2014 года в Донецкой области восстановлено 5166 объектов, в том числе 411 жилых домов; 66 объектов теплоснабжения; 1216 газопроводов; три учреждения здравоохранения; 29 общеобразовательных заведений; 17 дошкольно-учебных заведений. Государство выделило для этого десятки миллионов гривен», - отметил он.

Читайте такжеЗа сутки боевики 9 раз обстреляли позиции сил АТО В то же время, по словам Лысенко, по состоянию на сегодняшний день, в результате обстрелов террористов остаются обесточенными 24 населенных пункта в Шахтерском, Марьинском, Волновахском, Ясиноватском и Тельмановском районах, а также частично города Донецк, Марьинка, Горловка и Авдеевка.