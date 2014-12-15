Генштаб приказал возобновить работу военного городка, который не работал почти 2 года

Такая директива Генерального штаба - результат неоднократных обращений в Министерство обороны Украины, Генеральный штаб и Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.

Ведь без военной части, убежден председатель облгосадминистрации Анатолий Олейник, сформировать полноценную систему территориальной обороны невозможно. Поэтому уже в конце февраля в Гайсине будут базироваться мотопихотная бригада, и подготовка городка для размещения военнослужащих - сейчас задача № 1.

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Чтобы осмотреть территорию на материальную базу военного городка и определить первоочередные меры по его восстановлению, 12 декабря город Гайсин с рабочей поездкой посетил председатель областной государственной администрации Анатолий Олейник.

«Эта военная часть для нашего региона очень важна, ведь на ее основе будем иметь достаточно серьезную базу для территориальной обороны Винницкой области, - отметил руководитель Винницкой области Анатолий Олейник. - Уже на конец февраля здесь должен функционировать полноценная военная часть, поэтому у нас остается 2,5 месяца, чтобы осуществить все необходимые подготовительные работы».

Осмотрев здание и территорию военного городка, первоочередным шагом председатель облгосадминистрации определил восстановления теплоснабжения. Для реализации этого мероприятия отвел срок в 3 недели, чтобы в дальнейшем можно было начать внутренние работы в помещениях. «Необходимо срочно вводить в эксплуатацию котельную. Гайсинский городской совет как вариант предлагает подключить систему к сети города. Параллельно будем работать над обеспечением альтернативных источников отопления, - отметил Анатолий Олейник. - Финансирование будет из государственного бюджета, но на осуществление первых организационных мероприятий необходимо будет искать ресурс. Возможно, будем обращаться и к благотворителям, чтобы срочно начать все работы.

По поручению руководителя области уже к следующей пятнице должны быть обработаны конкретные, практические шаги по восстановлению полноценного функционирования военного городка.