Начальник полиции о крестном ходе в Киеве: уровень угрозы четвертый год подряд "очень большой"

В полиции не считают, что в этом году меры безопасности на крестном ходе УПЦ МП были меньшими, чем в прошлом году.

В полиции не считают, что в этом году меры безопасности на крестном ходе УПЦ МП по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины были меньше, чем в прошлые годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил журналистам на брифинге.

Читайте такжеГодовщина крещения Руси: история и празднование в Украине

Отвечая на вопрос, почему в этом году не было металлоискателей и металлических заборов по маршруту шествия верующих, он сказал: "Я не знаю, откуда у вас такое впечатление, что меры безопасности снижены. Они были те же: проводилась поверхностная проверка. Возможно, не применяли большие заборы, но были небольшие ограждения. Поэтому нельзя говорить о снижении уровня проверки и уровня безопасности. Уровень угрозы 4-й год очень большой, как и в прошлом году, так и сегодня".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июля, в центре Киева проходит крестный ход верующих УПЦ МП по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины. Перед крестным ходом на Владимирской горке состоялся молебен, который возглавил предстоятель УПЦ МП Онуфрий. По данным полиции, в крестном ходе приняли участие около 20 тысяч человек. К охране порядка во время мероприятия привлечено до 5 тыс. правоохранителей.

В прошлом году на крестный ход УПЦ МП верующих пропускали через рамки-металлоискатели, а по маршруту шествия были установлены металлические сетчатые ограждения.