В УкрГаз-Энерго ”правую руку” Тимошенко официально назвали лжецом

СП ЗАО «УкрГаз-Энерго» называет "ложью" заявления первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА об аннулировании лицензии компании на поставку газа по нерегулированному тарифу.

Об этом сказано в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

«Официально сообщаем, что заявление об аннулировании лицензии ЗАО «УкрГаз-Энерго» на поставку природного газа по нерегулированному тарифу является ложью. Эта лицензия является действующей. Так же, как и контракт на поставки газа в Украину до 2028 года. Так же, как и договоры на поставку газа с потребителями компании до 2012 года. Так же, как и договоры на транспортировку газа с газотранспортными предприятиями до 2012 года. Так же, как и таможенные декларации на импорт природного газа в марте 2008 года», – говорится в пресс-релизе.

В документе отмечается, что последние заявления первого вице-премьер-министра А.ТУРЧИНОВА компания рассматривает не иначе как очередное доказательство его некомпетентности и предубежденности, а также как попытку давления на судебные органы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, в беседе с журналистами А.ТУРЧИНОВ сказал, что правительство своим решением отменило лицензию «УкрГаз-Энерго» на поставку газа на внутреннем рынке и решение предыдущего правительства о создании посредника в виде «УкрГаз-Энерго». «У «УкрГаз-Энерго» нет права находиться на рынке, нет лицензии и нет возможности спекулировать газом. Правительство отменило решение о создании этого посредника, и ликвидационная комиссия должна обеспечить его ликвидацию», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Он также напомнил, что в соответствии с решением предыдущего правительства «УкрГаз-Энерго» имело лицензию на поставку 5 млрд. кубометров природного газа. «Этот ресурс он уже выбрал и уже перепродал», - резюмировал А.ТУРЧИНОВ.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года "УкрГаз-Энерго" - совместное предприятие НАК "Нафтогаз Украины" и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) - с апреля 2006 года является единственным поставщиком природного газа в Украину. "УкрГаз-Энерго" продает промышленным потребителям Украины природный газ, приобретаемый у RosUkrEnergo.