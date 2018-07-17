Социологи рассказали об отношении украинцев к вступлению в НАТО и ЕС

Самая высокая поддержка вступления в Североатлантический альянс и Евросоюз фиксируется на западе Украины – 67% и 83% соответственно.

На референдуме готовы были бы голосовать за вступление в НАТО около 40% опрошенных украинцев, за вступление в Европейский Союз - более 50% респондентов.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты опроса Центра «Социальный мониторинг», Института анализа и прогнозирования, Киевского пресс-клуба, Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос: «Если бы в ближайшее воскресенье проводился референдум о вступлении Украины в НАТО, как бы вы проголосовали?», 39,8% опрошенных заявили, что проголосовали бы за вступление, 47% - против, 8,8% заявили, что не принимали бы участия в голосовании, а 10,7% отказались отвечать.

Читайте такжеЛишь 2% украинцев обеспокоены статусом русского языка – соцопрос

Самая высокая поддержка вступления в НАТО в западном регионе - 67% опрошенных, против вступления - 16%.

В Киеве 45% опрошенных поддерживают вступление в НАТО, 31% выступают против вступления, в северо-центральном регионе 64% поддерживают вступление в НАТО, 23% - не поддерживают.

В восточном регионе только 23% проголосовали бы за вступление в НАТО, 55% - высказались против, в южном регионе - 20% проголосовали бы за вступление, 62% - против.

На аналогичный вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз 50,5% опрошенных проголосовали бы «за», 33,7% - «против», 7,6% - не принимали бы участия в голосовании, 8,2% - отказались отвечать.

Самая большая поддержка вступления Украины в ЕС на западе - 83% и лишь 8% против, в северо-центральном регионе «за» - 69%, «против» - 18%, в Киеве «за» - 59%, «против» - 22%, в восточном регионе «за» - 30%, «против» - 51%, в южном регионе «за» - 41%, «против» - 48%.

Опрос проводился 7-11 июля. Метод сбора информации - личное формализованное интервью, опрошены 1250 респондентов в 36 городах Украины - областные центры и крупные города с населением более 100 тысяч.