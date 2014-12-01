Генпрокуратура начала расследование по вузу Поплавского

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Гевко.

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"На минувшей неделе на заседании аккредитационной комиссии рассматривался в целом вопрос деятельности Киевского университета культуры... За последние 4-5 лет этот университет не выдал ни одного диплома ни бакалавра, ни специалиста, ни магистра. Возникает логический вопрос: чем занималось учебное заведение? Также было обнаружено, что Киевский университет культуры на 4-м курсе отчисляет всех студентов, и они переводятся в Киевский национальный университет культуры и искусств... Генеральная прокуратура уже работает по этому делу, отслеживая и другие вопросы, связанные с деятельностью этого частного учебного заведения", - сказал Андрей Гевко.

Как сообщал УНИАН, аккредитационная комиссия при Министерстве образования и науки аннулировала лицензию частного высшего учебного заведения "Киевский университет культуры", решение было принято единогласно. 26 ноября министр образования и науки Сергей Квит сообщил, что Министерство образования передаст в ГПУ материалы дела частного высшего учебного заведения "Киевский университет культуры", основателями которого являются ректор Михаил Поплавский и его сын.