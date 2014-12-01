​В Украине создан институт уполномоченного по правам инвалидов

Как сообщили в пресс-службе президента, соответствующий указ Петр Порошенко подписал сегодня.

Должность вводится в соответствии с требованием Конвенции ООН о правах инвалидов и в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституции.

Среди приоритетных задач работы уполномоченного - внедрение международных стандартов интеграции людей с инвалидностью в жизнь общества, воспитание уважения к особенностям этих людей.

Согласно документу, уполномоченный будет заниматься обеспечением соблюдения прав и интересов людей с инвалидностью, в частности, вопросами обеспечения надлежащих условий для реализации гражданских, социальных, экономических и культурных прав и законных интересов людей с инвалидностью, в том числе тех, которые получили инвалидность в зоне проведения антитеррористической операции, инвалидов войны, недопущения их дискриминации.