Во Львове проходит граффити-фестиваль «Алярм» (фоторепортаж)

Более 70-ти художников со всей Украины и из Варшавы превращают стены спального района на художественные объекты.

Во Львове 16-17 июня проходит граффити-фестиваль «Алярм».

Читайте такжеВ Киеве вандалы разрисовали знаменитые граффити времен Майдана (видео)

Как сообщает Львовский городской совет, более 70-ти художников со всей Украины и из Варшавы будут превращать стены спального района на художественные объекты.

«В этом году локация для события — Сихов. Инженерные сооружения во дворах по адресам вул. Хоткевича, 14, вул. Драгана, 10 и пр. Красной Калины, 68а будут бушевать художественной жизнью. Место проведения фестиваля выбрано согласно Концепции распределения туристической нагрузки на общественно пространство Львова», - говорится в сообщении городского совета.

Справка. Алярм - это крупнейший граффити-фестиваль Украины, который проходит ежегодно с 2015-го года в крупных городах Украины.