Во Львове проходит граффити-фестиваль «Алярм» (фоторепортаж)

16:13, 17 июня 2018
Общество
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Граффити-фестиваль «Алярм» во Львове / фото УНИАН

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Как сообщает Львовский городской совет, более 70-ти художников со всей Украины и из Варшавы будут превращать стены спального района на художественные объекты.

«В этом году локация для события — Сихов. Инженерные сооружения во дворах по адресам вул. Хоткевича, 14, вул. Драгана, 10 и пр. Красной Калины, 68а будут бушевать художественной жизнью. Место проведения фестиваля выбрано согласно Концепции распределения туристической нагрузки на общественно  пространство Львова», - говорится в сообщении городского совета.

Справка. Алярм - это крупнейший граффити-фестиваль Украины, который проходит ежегодно с 2015-го года в крупных городах Украины.

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Теги: #фестиваль#граффити#Львів