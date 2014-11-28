Из плена боевиков освобождены почти две тысячи украинцев – Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила народный депутат, уполномоченный президента Украины по урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на брифинге в Киеве.

"По состоянию на сегодня освобождено 1 тыс. 800", - сказала она и добавила, что из них 1 тыс. 43 человека освободили при поддержке Центра содействия освобождению заложников при СБУ.

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Кроме того, по словам Геращенко, на сегодняшний день в call-центр СБУ, который был создан после подписания Минских соглашений, поступило 2 тыс. 800 обращений.