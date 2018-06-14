После тяжелой болезни умер почетный журналист Украины (фото)

Журналист умер на 60-м году жизни после тяжелой болезни.

Умер основатель и главный редактор газеты "Клеванский тракт", почетный журналист Украины Виктор Парфенюк.

Об этом сообщила Ривненская областная организация НСЖУ. Он ушел из жизни на 60-м году после тяжелой болезни.

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С 2001 года Парфенюк работал главным редактором издания "Клеванский тракт". Был награжден "Золотой медалью украинской журналистики" и Почетным знаком Национального союза журналистов Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 июня после продолжительной болезни умерла харьковская журналистка и телеведущая Оксана Пилькина.