От страшной болезни умерла харьковская телеведущая

Пилькина перенесла несколько курсов химиотерапии и боролась с болезнью до последнего.

Харьковская журналистка и телеведущая Оксана Пилькина скончалась после продолжительной болезни.

"Оксана утром умерла. С разрешения семьи сообщаю. Пожалуйста, не дергайте пока родных, о прощании напишем", — сообщила в в Facebook коллега Оксаны Пилькиной, журналистка службы новостей АТН Марина Николаева.

Читайте такжеУмер Ленька из знаменитого фильма "Любовь и голуби"

Пилькина занималась журналистикой больше 15 лет. Много лет работала на телевидении, передает "МедиаПорт".

Была ведущей и выпускающим редактором «Харьковских новостей», программы «Отражение» на «АТН».

Об онкологическом заболевании журналистки стало известно в канун 2018 года. Пилькина перенесла несколько курсов химиотерапии и боролась с болезнью до последнего.

Напомним, 4 июня известный украинский режиссер Леонид Кантер покончил жизнь самоубийством. Перед этим он оставил несколько записок, в которых пояснил мотивы данного шага.