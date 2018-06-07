Умер главный конструктор легендарных самолетов Антонова «Руслан» и «Мрия»
Авиаконструктор Виктор Толмачев, ставший одним из создателей всемирно известных советских и украинских самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия", скончался в возрасте 83 лет.
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Об этом в Facebook сообщил глава российского «Авиационного комплекса им. Ильюшина» Алексей Рогозин. По его словам, Толмачев страдал от тяжелой болезни.
В 1959 году Толмачев с отличием закончил Харьковский авиационный институт, а в 1964 году поступил на работу в КБ Антонов в качестве инженера-конструктора, где участвовал в разработке большинства самолётов серии «Ан».
В 1986-1992 гг. Толмачев был главным конструктором по самолётам "Ан-124" "Руслан" и "Ан-225" "Мрия". «Руслан» является самым грузоподъёмным в мире серийным грузовым самолётом, а «Мрия» – самым большим и мощным транспортным самолетом в мире.
С 1991 года Виктор Толмачёв являлся техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр».
В 1992 конструктор стал лауреатом Государственной премии Украины за создание Ан-124.