Украинского художника, который создал "кровавые" постеры к ЧМ-2018 в России, забанили в Facebook (фотогалерея)

"Facebook объяснил это тем, что я нарушил его догмы именно из-за этих плакатов", - сказал Ермоленко.

Украинский художник Андрей Ермоленко создал серию постеров к Чемпионату мира по футболу 2018 в России, показав жестокую и кровавую сущность режима в этой стране. Они стали хитом в соцсетях и СМИ вызвали возмущение в России.

Как сообщает Украинская правда, эти изображения он опубликовал в Facebook, но уже вскоре сеть его забанила. "Facebook объяснил это тем, что я нарушил его догмы именно из-за этих плакатов. Они сначала забанили мой самый первый пост с одним плакатом, но потом я собрал их все в одном посте, и тогда Facebook забанил меня", - рассказал Ермоленко изданию.

Ермоленко известен в Украине благодаря нашивкам для сотен Евромайдана и воинов АТО (в частности, «Укроп»), и серии неофициальных логотипов для крупнейших городов Украины «United Colours of Ukraine».

Как сообщал УНИАН, ранее немецкая компания Lufthansa оконфузилась, выдав Украину за Россию в рекламном ролике к ЧМ-2018.