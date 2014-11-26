Оккупанты оставили четыре крымских музея под украинской юрисдикцией, чтобы обмануть суд

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора "Центрального музея Тавриды" Андрея Мальгина.

"Действительно, объединение музеев подало иск в суд. Юридические тонкости я рассказать не могу. Но мы намерены в суде добиваться возвращения наших экспонатов", - сказал он.

Как сообщает Крым.Реалии, ранее Андрей Мальгин заявлял, что крымские музейщики не станут в ближайшее время обращаться в суды для возвращения в музеи Крыма коллекции скифского золота, поскольку «в условиях сложившегося политического кризиса и осложнившихся отношений между сторонами спора решение будет не в пользу Крыма».

Читайте такжеРешение голландцев оставить у себя "скифское золото" выгодно Украине - министрВ то же время, во вторник 25 ноября самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти аннексированного Крыма приняли решение не перерегистрировать по российскому законодательству четыре музея, экспонаты из которых сейчас находятся в Нидерландах. По его мнению, это позволит продолжить юридические процедуры по возвращению скифского золота в Крым.

"Мы ликвидировали в юридическом виде все организации, которые существовали при Украине. Но учреждения, которые отправляли ценности на выставку в Голландию, сейчас ликвидации подлежать не будут. Мы оставляем их в том же виде, чтобы была возможность проведения всех юридических процедур (по возвращению ценностей)", – сказал он.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, – "Центральный музей Тавриды", Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и национальный заповедник "Херсонес Таврический".

Как сообщалось, в феврале этого года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке «Крым: золото и тайны Черного моря» в Музей Алларда Пирсона. После аннексии Крыма Россией, нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты в крымские музеи, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины. Позже музей заявил, что до решения суда не будет передавать скифское золото ни Киеву, ни Крыму.

Министерство культуры России настаивает на передаче коллекции скифского золота в собственность России, а не Украины.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре в Крыму.

Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.