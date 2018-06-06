ДТП в Харькове: анализов Зайцевой не хватило для подтверждения наличия в организме опиатов

Предварительный анализ не дает права утверждать, что человек находился в состоянии наркотического опьянения.

Анализов участницы смертельной аварии в Харькове Елены Зайцевой не хватило для повторной экспертизы на содержание опиатов в крови.

Как сообщает MediaPort, по ходатайству стороны потерпевших на заседании суда 5 июня в качестве свидетеля выступал врач-лаборант, доцент кафедры судебно-медицинской токсикологии Харьковской медицинской академии последипломного образования Александр Чубенко.

Читайте такжеЧто говорила Зайцева в первые минуты после жуткого ДТП в Харькове: появилось видео

По его словам, процедура исследования биологической жидкости проводится в два этапа. На первом - предварительном - в анализе мочи Зайцевой он обнаружил опиаты. Второй этап - подтверждающий - провести не удалось, потому что не хватило мочи.

"Вторую часть, подтверждающую, которая сказала бы мне, например, что я обнаружил - морфин или кодеин, я не смог сделать. Из-за небольшого количества биологической жидкости", - пояснил свидетель.

Для проведения подтверждающего этапа необходимо 30 мл жидкости, тогда как Александру Чубенко передали на исследование всего 5 мл. Предварительный анализ, по словам Чубенко, не дает права утверждать, что человек находился в состоянии наркотического опьянения.

Для стороны потерпевших факт наличия в организме Зайцевой опиатов - принципиальный. По словам представительницы нескольких потерпевших Ларисы Матвеевой, это даёт основания для изменения обвинительного акта в части отягощающих обстоятельств.

"Потерпевшие, интересы которых я представляю, настаивают, чтобы Зайцева, учитывая тяжесть преступления, получила 10 лет - максимальный срок по данной статье. В данном случае, если не будет отягощающих обстоятельств, суд может уменьшить срок", - рассказала в интервью телеканалу "ОТБ" Матвеева.

По мнению прокуратуры, оснований для изменения обвинительного акта нет.

"Сторона обвинения не усматривает обстоятельством, отягчающим наказание, наркотического опьянения, поэтому эти свидетельства, которые предоставил сегодня свидетель для стороны обвинения не несут никакой ценности", - прокомментировал прокурор Игорь Омельченко.

Читайте такжеДТП в Харькове: оба водителя двигались на запрещенный сигнал светофора

Врач-лаборант только исследовал биологический материал, сбором необходимых анализов занималась врач-нарколог. Этого специалиста суд также планирует заслушать в качестве свидетеля.

Следующее заседание назначено на 20 июня.

Напомним, ранее в пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что токсикологическая экспертиза не обнаружила опиатов в организме водителя автомобиля «Лексус» Елены Зайцевой.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов.

На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек умер в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу.