Порошенко: Днепропетровщина – одна из лидеров в создании нового образовательного пространства

Сегодня президент Петр Порошенко и глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко масштабно открыли реконструированную Солонянскую опорную школу №1 Днепропетровской области.

«Наш первый приоритет – это образование, которое является инвестицией государства в будущее. Днепропетровщина – одна из лидеров в создании нового образовательного пространства. Мне очень нравится особенный и креативный дизайн школы, краски, в которые она раскрашена. Внутри, уверен, детям тоже интересно, они хотят сюда идти. Эта школа - пример эффективного использования средств местными общинами, что стало возможным благодаря децентрализации», – отметил Петр Порошенко.

Солонянская школа построена 40 лет назад. Благодаря первой в ее истории реконструкции, теперь в ней расположено современное оборудование и учебные материалы: лаборатории, мультимедийные доски, планшеты, микроскопы и цифровая портативная метеостанция.

В школе созданы все условия для физического развития детей. Обновленный спортивный зал с современными раздевалками и душевыми. Пол и стены – с мягким покрытием, которое позволяет избежать травм. На территории школы построены два футбольных поля, волейбольная и баскетбольная площадки, легкоатлетические дорожки, ворк-аут зона.

Территорию обустроили современным освещением, разноцветной тротуарной плиткой, детскими игровыми площадками. В школьном фруктовом саду установили удобные скамьи.

Учебное заведение обустроили пандусами, установили четыре подъемника.

Также здесь работает первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр, а также ресурсная комната, интерактивная пол, комната лечебной физкультуры. Более 80 особенных детей занимаются с логопедом, дефектологом, психологом, коррекционными педагогами.

«Для детей Днепропетровщины мы создаем комфортное образовательное пространство. В Солонянській опорной школе учатся более 700 детей. После масштабной реконструкции ученики и учителя имеют учебное заведение, что и извне, и изнутри соответствует современным европейским стандартам», – отметил председатель ДнипроОГА Валентин Резниченко.