Болгария предоставит гуманитарную помощь Украине в размере 50 тысяч евро
08:57, 20 ноября 2014Общество
0
Средства будут выделены из центрального бюджета страны, а финансирование будет осуществляться через Международный комитет Красного Креста.
REUTERS
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на болгарское издание Novinite.com.
Как отмечается, помощь направлена на облегчение сложной социально-экономической и гуманитарной ситуации в Украине. «Участие Болгарии является выражением приверженности общим усилиям ЕС и международного сообщества, чтобы помочь Украине», - пишет издание.
Читайте такжеГуманитарный штаб Рината Ахметова увеличивает объемы помощи Донбасса и расширяет географию
Средства будут выделены из центрального бюджета. Финансирование будет осуществляться через Международный комитет Красного Креста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter