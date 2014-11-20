Болгария предоставит гуманитарную помощь Украине в размере 50 тысяч евро

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на болгарское издание Novinite.com.

Как отмечается, помощь направлена на облегчение сложной социально-экономической и гуманитарной ситуации в Украине. «Участие Болгарии является выражением приверженности общим усилиям ЕС и международного сообщества, чтобы помочь Украине», - пишет издание.

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Средства будут выделены из центрального бюджета. Финансирование будет осуществляться через Международный комитет Красного Креста.