В Харькове проходит V Международный марафон (видео)
16:41, 29 апреля 2018Общество
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В забегах участвуют более 10 тысяч человек, среди них - представители 25 стран.
фото facebook/Kharkivinternationalmarathon
В Харькове сегодня проходит V Международный марафон.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в забегах участвуют более 10 тысяч человек, среди них - представители 25 стран.
Любители бега и профессионалы будут бежать на дистанциях 4,2 км, 10 км, 42 км, также пройдут командные эстафеты - 2х21,1 км и 4х10,55 км.
Участники марафона уже пробежали первую дистанцию 4,2 км. Победителем среди мужчин стал Андрей Лысенко, на втором месте - Андрей Иванченко, третье место занял Алексей Погорелый. Среди женщин первой финишировала Полина Слишенко, второй - Татьяна Хаценко, замкнула тройку Алина Ненько.
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