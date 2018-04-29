В Харькове проходит V Международный марафон (видео)

В забегах участвуют более 10 тысяч человек, среди них - представители 25 стран.

В Харькове сегодня проходит V Международный марафон.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в забегах участвуют более 10 тысяч человек, среди них - представители 25 стран.

Любители бега и профессионалы будут бежать на дистанциях 4,2 км, 10 км, 42 км, также пройдут командные эстафеты - 2х21,1 км и 4х10,55 км.

Участники марафона уже пробежали первую дистанцию 4,2 км. Победителем среди мужчин стал Андрей Лысенко, на втором месте - Андрей Иванченко, третье место занял Алексей Погорелый. Среди женщин первой финишировала Полина Слишенко, второй - Татьяна Хаценко, замкнула тройку Алина Ненько.