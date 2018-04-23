В Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение

Днепропетровщину предупредили об опасной погоде в течение 23-24 апреля.

Региональный центр гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение по Днепропетровской области с 23 по 24 апреля.

Об этом сообщается на сайте областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Так, 23 апреля днем сохранится чрезвычайная - 5 класса - пожарная опасность и ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 м/сек.

24 апреля в Днепропетровской области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки.

Как сообщала Погода УНИАН, в Украине 23-24 апреля ожидаются заморозки на почве и в воздухе.