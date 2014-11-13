При крушении самолета главы "Total" во "Внуково" погибла стюардесса из Украины

В авиакатастрофе в московском аэропорту «Внуково», которая произошла в ночь на 21 октября, погибла бывшая жительница Тернополя 39-летняя Руслана Салук, которая более десяти лет жила во Франции.

Об этом пишет "Нова тернопільська газета" на своей странице в Facebook.

Рожденная в Украине Салук носила фамилию мужа-француза Вервелле, имела французское гражданство и работала стюардессой в тамошней компании «XL Airways».

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В чартерном рейсе, который потерпел крушение во "Внуково", Руслана сопровождала главу французского нефтяного концерна «Total» Кристофа де Маржери. Трое членов экипажа самолета Falcon-50 (стюардесса и два пилота) и пассажир погибли.

Мать погибшей стюардессы Мария Салук вспоминает, что Руслана сама выбрала этот маршрут. "У дочери не было страха перед полетами, повторяла, что на земле в сотни раз больше аварий, чем в небе. Самое страшное, что пережила: три года назад летела через океан, был сильный шторм, пассажиры волновались, она всех успокаивала, за это получила благодарность", - рассказала она.

Рассказывают, что Руслана часто летала в США (Нью-Йорк), на Карибские острова, в Таиланд, Индию, а в чартерные рейсы в Россию начала летать недавно, французской авиакомпании было удобно отправлять ее, поскольку она знала русский язык и без переводчиков согласовывала организационные вопросы.

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После бракосочетания муж предлагал Руслане не работать, а заниматься домашними делами. Некоторое время украинка работала в аптеке, а дальше в поисках более интересной профессии пошла учиться на стюардессу. За короткое время в совершенстве освоила французский и английский языки, кроме того, знала польский и португальский, не забыла украинский и русский.

"Патрик (ред. - муж Русланы) рассказывал, что во Франции не утихают разговоры о теракте, что Кристоф де Маржери якобы проводил встречу с Медведевым относительно спада цены на нефть, что российская сторона осталась недовольна переговорами... Сейчас продолжается следствие, но вряд ли когда-нибудь узнаем правду... Сердце разрывается, что вместо того, чтобы попытаться оказать медицинскую помощь пострадавшим, работники аэропорта или кто-то другой сняли с пилота дорогие часы, с Русланы - колье, исчез ее iPad с тысячами фотографий", - рассказывает мать погибшей.

Напомним, бизнесджет Falcon 50, на котором президент французского нефтяного концерна "Total" Кристоф де Маржери, возвращался в Париж, разбился на взлетной полосе аэропорта "Внуково", столкнувшись со снегоуборщиком.

Водитель спецмашины Владимир Мартыненко, в крови которого обнаружили алкоголь, был взят под арест. Кроме того, сегодня же генеральный директор аэропорта Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев оставили свои посты в связи с катастрофой.